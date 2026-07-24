Погачар побил рекорд 31-летней давности в рамках «Тур де Франс» — 2026

Словенский велогонщик, представляющий команду UAE Team Emirates — XRG, Тадей Погачар побил рекорд подъёма итальянца Марко Пантани на Альп-д’Юэз в рамках 19 этапа «Тур де Франс» — 2026. На преодоление 13,8-километрового подъёма словенец затратил за 35 минут 27 секунд — это на 1 минуту 23 секунды быстрее, чем результат Пантани в 1995-м году.

Погачар одержал победу на этапе, протяжённостью 127,9 км, завершив его за 3 часа 17 минут 57 секунд. Эта победа позволила ему упрочить лидерство в генеральной классификации веломногодневки. Словенец опережает ближайшего преследователя бельгийца Ремко Эвенепула (Alpecin – Premier Tech) более чем на семь минут. На третьей позиции в генеральной классификации идёт мексиканец Исаак Дель Торро (UAE Team Emirates — XRG) с отставанием от Погачара на 9,42

«Тур де Франс» — 2026 проходит с 4 по 26 июля. Действующим победителем веломногодневки является Тадей Погачар.