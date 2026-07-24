Каноистка Таисия Поспелова вышла в финал чемпионата мира — 2026 по гребному слалому

Российская каноистка Таисия Поспелова вышла в финал чемпионата мира — 2026 по гребному слалому, проходящего в Оклахома-Сити, США.

Поспелова завершила полуфинал, показав результат 102,45, пройдя дистанцию без штрафных секунд. Победу в полуфинале одержала представительница Андорры Моника Дория — 98,03 (0). На второй позиции словачка Зузана Панкова — 99,89 (0), замкнула тройку лидеров американка Иви Лейфэйт с результатом 100,63.

Также в полуфинале принимала участие россиянка Алсу Миназова, которая не смогла выйти в решающую стадию, завершив дистанцию за 107,74.

Финал соревнований состоится позднее в пятницу, 24 июля.