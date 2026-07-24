Каноистка Поспелова заняла 10-е место в финале ЧМ-2026 по гребному слалому

Российская каноистка Таисия Поспелова заняла 10-е место в финале чемпионата мира – 2026 по гребному слалому, проходящего в Оклахома-Сити, США.
Россиянка завершила соревнования с результатом 113,04. Чемпионкой мира стала чешка Тереза Хлеблова (100,52), серебро у представительницы Андорры Моники Дории с результатом 103,04. Замкнула тройку призёров польская каноистка Клавдия Зволиньска (103,21).
Чемпионат мира по гребному слалому – 2026. Оклахома-Сити, США. Каноэ-одиночки, женщины:
1. Тереза Хлеблова (Чехия) – 100,52.
2. Моника Дория (Андорра) – 103,04.
3. Клавдия Зволиньска (Польша) – 103,21.
…
10. Таисия Поспелова (Россия) – 113,04.