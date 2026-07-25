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Капитан сборной России по водному поло высказалась о поражении от Испании в 1/2 финала КМ

Капитан сборной России по водному поло высказалась о поражении от Испании в 1/2 финала КМ
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Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева прокомментировала исход матча для команды в полуфинале Кубка мира — 2026. Основное время встречи России и Испании завершилось со счётом 10:10 (россиянки сравняли счёт за 21 секунду до окончания основного игрового времени). В серии пенальти испанки оказались сильнее (5:3).

— Всё равно считаю, что наша команда сделала довольно‑таки хороший старт в начале нашего пути. Несмотря на то что пенальти не удались, это всегда было и остаётся лотереей. Мы вытащили игру, довели её до ничьей, это довольно‑таки непросто, если учитывать, что много девчонок играли полуфинал на таком уровне впервые, но они всё равно справились со своими эмоциями. Считаю, что они большие молодцы! Да, не получилось победить, но такое бывает, это игра. Мы бились до конца. Люди, которые находились здесь, видели это, никто не сможет сказать, что мы не дали бой.

— Насколько было тяжело принять решение бросать, когда проигрывали 9:10 и оставалось чуть больше 20 секунд? Ты как капитан взяла на себя инициативу.
— Конечно, это всегда непросто. Присутствует какое‑то сомнение, но ты его быстро убираешь назад, потому что надо, просто надо!

— Впереди матч за бронзу.
— Мы находимся здесь и впитываем каждую игру, учимся каждый день, можно сказать, с нуля, потому что достаточно долгое время нас тут не было. Каждая игра будет для нас на вес золота, праздником. Мы будем продолжать биться! — приводит слова Прокофьевой «Матч ТВ».

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