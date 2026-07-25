Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА

Чемпионат России – 2026, проходящий в Екатеринбурге, временно остановлен из-за атаки БПЛА на город. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) у себя в телеграм-канале.

«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», – говорится в заявлении пресс-службы.

В субботу, 25 июля, на чемпионате России должны быть разыграны медали в метании копья и диска среди мужчин, прыжках в высоту и с шестом среди женщин, а также в беге на несколько дистанций. Окончание соревнований запланировано на воскресенье, 26 июля.