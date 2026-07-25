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«Шок будет только от радости». Гандболистка Санталова — о возвращении сборной России

«Шок будет только от радости». Гандболистка Санталова — о возвращении сборной России
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Гандболистка Антонина Санталова, выступающая за ЖГК ЦСКА, прокомментировала новость о возвращении российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном страны.

– Не будет ли шока, когда после такой длинной паузы сборная вернётся на международный уровень?
– У нас? Нет, я не думаю. Шок будет только от радости. Мы достаточно долго были в отстранении, все это знают, все ждут реального возвращения. Мы часто говорим об этом между собой, каждая из нас представляет момент, когда снова наденет форму сборной и выйдет под гимн. От этих мыслей мурашки по коже. Так что будут только положительные, долгожданные эмоции. Никакого негативного шока не должно быть, — сказала Санталова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

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