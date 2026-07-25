ЧР-2026 по лёгкой атлетике в Екатеринбурге возобновлён после приостановки из-за атаки БПЛА

Чемпионат России – 2026 по лёгкой атлетике, проходящий в Екатеринбурге, возобновлён после кратковременной приостановки из-за атак БПЛА на город. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) у себя в телеграм-канале.

«Чемпионат России продолжается. Благодарим спортсменов, тренеров и зрителей за понимание и выдержку», – говорится в заявлении.

В субботу, 25 июля, на чемпионате России должны быть разыграны медали в метании копья и диска среди мужчин, прыжках в высоту и с шестом среди женщин, а также в беге на несколько дистанций. Окончание соревнований запланировано на воскресенье, 26 июля.