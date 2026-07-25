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Антонина Санталова назвала лидера молодого поколения сборной России по гандболу

Антонина Санталова назвала лидера молодого поколения сборной России по гандболу
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Российская ганболистка Антонина Санталова, выступающая за ЖГК ЦСКА, назвала спортсменку, которая способна ярко проявить себя на международной арене.

– Сейчас, когда нас возвращают, кто-то из молодых игроков, новых лиц реально способен показать себя на международной арене?
– Об этом сложно судить, потому что мы пока не можем сейчас себя там показать. Но молодые талантливые игроки у нас, безусловно, есть. Сразу на ум приходит Варя Сёмина – очень талантливая и молодая даже по сравнению со мной. Но она не боится брать ответственность в сложные моменты, у неё светлая голова и гандбольное мышление. Это редкость в таком возрасте, когда игрок готов решать эпизоды, а не просто действовать по шаблону. Но твёрдо и уверенно можно будет говорить о наших возможностях только тогда, когда мы наконец-то сыграем на международной арене, — сказала Санталова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

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