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Гандболистка Санталова: мы вернёмся не доигрывать, а бороться за самые высокие места

Гандболистка Санталова: мы вернёмся не доигрывать, а бороться за самые высокие места
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Российская гандболистка Антонина Санталова, выступающая за ЖГК ЦСКА, обратилась к болельщикам и обозначила приоритеты сборной после допуска до международных турниров.

«Я бы хотела сказать болельщикам: «Спасибо, что ждёте. Мы чувствуем вашу поддержку даже через экраны. И обещаю: когда мы вернёмся, мы сделаем всё, чтобы эти годы ожидания того стоили». Знаете, когда на трибунах видишь полные залы на наших играх – это дорогого стоит. Это значит, что гандбол жив, что он нужен не только нам, но и другим людям. И мы вернёмся не просто доигрывать, а бороться за самые высокие места. Мы все очень соскучились по гимну, по флагу, по тому чувству, когда ты выходишь и знаешь, что за тобой целая страна», — сказала Санталова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

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