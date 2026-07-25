Сергей Шубенков заявил о вынужденном пропуске чемпионата России — 2026

Чемпион мира (2015) российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что пропустит чемпионат России — 2026 в Екатеринбурге из-за нехватки времени на подготовку к соревнованиям.

«Я продолжаю оставаться спортсменом, и, конечно, мне очень хотелось бы выступить на главном старте сезона, чтобы попытаться отстоять в Екатеринбурге свой прошлогодний титул. Но, к сожалению, я не смогу этого сделать из-за определённых проблем со здоровьем. Мне просто не хватило времени нормально подготовиться к чемпионату страны. Вместо того чтобы нормально тренироваться, я угодил на неделю в больницу. У возрастных спортсменов такое, к сожалению, случается в самый ненужный момент. Но сейчас я чувствую себя нормально и продолжаю поддерживать свою физическую форму», — приводит слова Шубенкова ТАСС.