Российские рапиристы не смогли выйти в полуфинал ЧМ-2026 по фехтованию

Ни один российский рапирист не смог выйти в полуфинал чемпионата мира – 2026. Представители России в этом виде фехтования были одними из фаворитов соревнований.

Кирилл Бородачёв и Егор Баранников дошли только до четвертьфинальной стадии турнира, что стало лучшим результатом среди российских рапиристов. Антон Бородачёв и Даниил Керик завершили своё выступление на мировом первенстве в 1/16 финала.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.