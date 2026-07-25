«Попереживаем, и дальше в бой». Ватерполистка Макарова — о настрое на матч за бронзу КМ

Российская ватерполистка Мария Макарова прокомментировала поражение сборной от Испании в полуфинале Кубка мира – 2026, а также заявила, что команда положительно настроена перед матчем за третье место с Австралией.

Основное время встречи России и Испании завершилось со счётом 10:10 (россиянки сравняли счёт за 21 секунду до окончания основного игрового времени). В серии пенальти испанки оказались сильнее (5:3).

«К сожалению, получилось всё не так, как мы хотели. Мы упустили в какой-то момент нить игры, ошибались, допустили грубые ошибки, и получилось, как получилось. В конце мы догнали. Удалось зацепиться, и по пенальти проиграли. В любом случае будем настраиваться на следующий матч, биться до последнего, хотим и будем делать всё, что умеем. Немного попереживаем, и дальше в бой», – цитирует Макарову ТАСС.