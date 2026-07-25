Ноа Лайлз выиграл 100 м на чемпионате США, пробежав по личному рекорду

Олимпийский чемпион (2024) американский легкоатлет Ноа Лайлз, специализирующийся в беге на короткие дистанции, во время чемпионата США по лёгкой атлетике на открытом воздухе в забеге на 100 м повторил свой же рекорд, установленный на Олимпиаде в Париже. В финале он преодолел дистанцию за 9,79 секунды. Этот результат сделал Лайлза восьмикратным чемпионом США и принёс ему третье золото в гонках на 100-метровой дистанции.

Также в полуфинале Лайлз показал время 9,76 секунды, но результат не был засчитан из-за ветра.

Майлз является восьмикратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.