Российские шпажистки не смогли дойти до полуфинала ЧМ-2026 по фехтованию

Ни одна российская шпажистка не смогла дойти до полуфинала чемпионата мира – 2026 по фехтованию. Среди россиянок наилучший результат показала Анастасия Рустамова, которая в четвертьфинале проиграла китаянке Тан Цзюньяо (14:15).

Кристина Ясинская выбыла на стадии 1/32 финала. Яна Бекмурзова завершила своё выступление в 1/64 финала.

Ранее российские рапиристы также не смогли выйти в полуфинал мирового первенства. Кирилл Бородачёв и Егор Баранников дошли только до четвертьфинальной стадии турнира, показав лучший результат для россиян в этом виде соревнований.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.