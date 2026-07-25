Эмилия Тангара показала лучший результат в беге с барьерами на 400 м на ЧР-2026

Легкоатлетка Эмилия Тангара выиграла золотую медаль в беге с барьерами на 400 м на чемпионате России — 2026. В финале спортсменка показала результат 55,36 секунды.
Второе место заняла Кристина Вершинина с результатом 56,04. Тройку лидеров замкнула Карина Кочеткова, показавшая время 56,33 секунды.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег с барьерами, 400 м, женщины
1. Эмилия Тангара (Воронежская область/Курская область) — 55,36.
2. Кристина Вершинина (Московская область/Иркутская область) — 56,04.
3. Карина Кочеткова (Тульская область) — 56,33.
4. Дарья Тихонова (Москва) — 56,40.
5. Анастасия Суркова (Санкт-Петербург) — 58,32.
6. Мария Тарбанская (Московская область) — 58,75.