Эмилия Тангара показала лучший результат в беге с барьерами на 400 м на ЧР-2026

Легкоатлетка Эмилия Тангара выиграла золотую медаль в беге с барьерами на 400 м на чемпионате России — 2026. В финале спортсменка показала результат 55,36 секунды.

Второе место заняла Кристина Вершинина с результатом 56,04. Тройку лидеров замкнула Карина Кочеткова, показавшая время 56,33 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег с барьерами, 400 м, женщины

1. Эмилия Тангара (Воронежская область/Курская область) — 55,36.

2. Кристина Вершинина (Московская область/Иркутская область) — 56,04.

3. Карина Кочеткова (Тульская область) — 56,33.

4. Дарья Тихонова (Москва) — 56,40.

5. Анастасия Суркова (Санкт-Петербург) — 58,32.

6. Мария Тарбанская (Московская область) — 58,75.