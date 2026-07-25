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Валерия Москвитина в 4-й раз выиграла чемпионат России в многоборье

Валерия Москвитина в 4-й раз выиграла чемпионат России в многоборье
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23-летняя российская легкоатлетка Валерия Москвитина выиграла многоборье на чемпионате России – 2026, который проходит в Екатеринбурге. Для Москвитиной это четвёртое золото в многоборье на ЧР и третье подряд.

На ЧР Москвитина набрала 6082 очка по итогам семи видов программы.

Результаты Москвитиной по видам

100 м с барьерами — 13,96.
Прыжок в высоту — 1,78 м.
Толкание ядра — 14,21 м.
200 м — 25,37.
Прыжок в длину — 5, 96 м.
Метание копья — 46,35 м.
800 м — 2.17, 54.

Второй в многоборье на ЧР-2026 стала Елизавета Слободянюк (Краснодарский край), в её активе 5832 очка. Тройку призёров замкнула Анна Алфёрова из Тюменской области (5767)

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