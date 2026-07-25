Валерия Москвитина в 4-й раз выиграла чемпионат России в многоборье
Поделиться
23-летняя российская легкоатлетка Валерия Москвитина выиграла многоборье на чемпионате России – 2026, который проходит в Екатеринбурге. Для Москвитиной это четвёртое золото в многоборье на ЧР и третье подряд.
На ЧР Москвитина набрала 6082 очка по итогам семи видов программы.
Результаты Москвитиной по видам
100 м с барьерами — 13,96.
Прыжок в высоту — 1,78 м.
Толкание ядра — 14,21 м.
200 м — 25,37.
Прыжок в длину — 5, 96 м.
Метание копья — 46,35 м.
800 м — 2.17, 54.
Второй в многоборье на ЧР-2026 стала Елизавета Слободянюк (Краснодарский край), в её активе 5832 очка. Тройку призёров замкнула Анна Алфёрова из Тюменской области (5767)
Комментарии
- 25 июля 2026
-
17:20
-
16:55
-
16:43
-
16:38
-
16:34
-
14:22
-
14:03
-
13:42
-
13:35
-
13:05
-
12:35
-
12:27
-
12:11
-
11:36
-
10:33
-
09:48
-
08:00
- 24 июля 2026
-
23:44
-
20:26
-
19:39
-
19:25
-
19:10
-
19:03
-
18:51
-
18:12
-
18:00
-
16:11
-
15:49
-
15:38
-
15:37
-
15:21
-
14:31
-
14:05
-
12:52
-
12:22