Фёдор Иванов стал чемпионом России в беге с барьерами на 400 м

Легкоатлет Фёдор Иванов стал чемпионом России – 2026 в беге с барьерами на 400 м. В финале он показал время 48,10 секунды.

Серебряным призёром стал Владимир Лысенко, финишировавший за 49,33 секунды. Тройку лучших замкнул Данил Ефимов (49,66).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег с барьерами. 400 м, мужчины:

1. Фёдор Иванов (Москва) — 48,10 секунды.

2. Владимир Лысенко (Московская область/Курская область) — 49,33.

3. Данил Ефимов (Московская область/Калужская область) — 49,66.

4. Владислав Церюта (Ростовская область) — 49,80.

5. Никита Евсеенков (Калужская область) — 51,01.

6. Артём Клевцов (Свердловская область/ХМАО) — 51,04.