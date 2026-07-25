Алексей Данилов выиграл золото чемпионата России — 2026 в беге на 400 м

Легкоатлет Алексей Данилов стал победителем чемпионата России – 2026 в беге на 400 метров. Он показал время 44,78.

Серебряным призёром стал Данил Вешняков с результатом 45,62 секунды. Тройку лидеров замкнул Никита Рыбак (45,64).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 400 м, мужчины:

1. Алексей Данилов (Москва) — 44,78 секунды.

2. Данил Вешняков (Санкт-Петербург) — 45,62.

3. Никита Рыбак (Краснодарский край) — 45,64.

4. Артём Арасланов (Московская область/Кировская область) — 46,02.

5. Дмитрий Разумов (Московская область/Томская область) — 46,44.

6. Максим Федяев (Московская область/Курская область) — 46,54.