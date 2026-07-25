Анна Садовничева — чемпионка России в беге на 400 м

Легкоатлетка Анна Садовничева выиграла золотую медаль в беге на 400 м на чемпионате России — 2026. В финальном забеге Садовничева показала результат 50,95 секунды.
Второй пришла Полина Ткалич, показав время 51,16, третье место заняла Милена Анохина с результатом 51,67.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 400 м, женщины:
1. Анна Садовничева (Московская область/Алтайский край) – 50,95.
2. Полина Ткалич (Краснодарский край/Алтайский край) – 51,16.
3. Милена Анохина (Санкт-Петербург) – 51,67.
4. Алина Леонова (Омская область) – 52,53.
5. Ольга Лизякина (Нижегородская область) – 53,02.
6. Елена Хуголь (Москва) – 53,77.
7. Полина Хомякова (Московская область) – 54,16.
8. Полина Домнина (Иркутская область) – 54,62.