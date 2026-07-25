Анна Садовничева — чемпионка России в беге на 400 м

Легкоатлетка Анна Садовничева выиграла золотую медаль в беге на 400 м на чемпионате России — 2026. В финальном забеге Садовничева показала результат 50,95 секунды.

Второй пришла Полина Ткалич, показав время 51,16, третье место заняла Милена Анохина с результатом 51,67.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 400 м, женщины:

1. Анна Садовничева (Московская область/Алтайский край) – 50,95.

2. Полина Ткалич (Краснодарский край/Алтайский край) – 51,16.

3. Милена Анохина (Санкт-Петербург) – 51,67.

4. Алина Леонова (Омская область) – 52,53.

5. Ольга Лизякина (Нижегородская область) – 53,02.

6. Елена Хуголь (Москва) – 53,77.

7. Полина Хомякова (Московская область) – 54,16.

8. Полина Домнина (Иркутская область) – 54,62.