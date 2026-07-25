Николай Орлов показал лучший результат в метании копья на ЧР

Легкоатлет Николай Орлов стал чемпионом России в метании копья. Вторая попытка спортсмена оказалась лучшей – 75,19 м.

Вторым стал Евгений Брюшенко, показав свой лучший результат в сезоне – 74,40 м (пятая попытка), третье место занял Владислав Панасенков с результатом 72,44 м (шестая попытка).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание копья, мужчины:

1. Николай Орлов (Московская область/Кабардино-Балкарская Республика) – 75,19.

2. Евгений Брюшенко (Республика Крым) – 74,40.

3. Владислав Панасенков (Московская область/Смоленская область) – 72,44.

4. Дмитрий Тарабин (Краснодарский край) – 71,18.

5. Тимофей Максимчев (Санкт-Петербург) – 70,92.

6. Максим Гаврилов (Санкт-Петербург) – 68,68.

7. Никита Нассонов (Краснодарский край) – 68,48.

8. Сергей Громов (Ставропольский край) – 62,68.

9. Александр Мурыгин (Республика Крым) – 80,82.