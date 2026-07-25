Дмитрий Чижиков стал чемпионом России в тройном прыжке

Легкоатлет Дмитрий Чижиков выиграл золото в тройном прыжке на чемпионате России, показав результат 16,62 м (первая попытка).
Вторым стал Илья Телькунов – 16,46 м (первая попытка), третье место занял Дамир Гайнутдинов с результатом 16,31 м (первая попытка).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Тройной прыжок, мужчины:
1. Дмитрий Чижиков (Санкт-Петербург) – 16,62.
2. Илья Телькунов (Москва) – 16,46.
3. Дамир Гайнутдинов (Республика Татарстан) – 16,31.
4. Кирилл Коваленко (Краснодарский край) – 16,16.
5. Виталий Павлов (Москва) – 16,15.
6. Олег Брайко (Санкт-Петербург) – 16,14.
7. Егор Бубнов (Санкт-Петербург) – 16,04.
8. Василий Прищепа (Брянская область/Смоленская область) — 15,74.
9. Алексей Фёдоров (Смоленская область) – 15,52.
10. Данила Лунев (Челябинская область) – 15,33.
11. Иван Соловьёв (Челябинская область) – 15,29.
12. Илья Лялькаев (Республика Татарстан) – 15,11.