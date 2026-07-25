Полина Кнороз стала трёхкратной чемпионкой России в прыжках с шестом

Легкоатлетка Полина Кнороз завоевала третье золото в прыжках с шестом на чемпионатах России, показав результат 4,80 м на турнире 2026 года. Кнороз также выигрывала первенство страны в 2023 и 2025 годах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки с шестом, женщины:

1. Полина Кнороз (Москва) – 4,80.

2. Татьяна Калинина (Москва) – 4,65 (лучший результат в сезоне).

3. Ирина Михайлова (Омская область) – 4,40.

4. Яна Слесаренко (Москва) – 4,30.

5. Ольга Павловец (Москва) – 4,30 (личный рекорд).

6. Христина Кононова (Санкт-Петербург) – 4,30.

7. Инна Гальчина (Омская область) – 4,15.

8. Ульяна Чуба (Ростовская область) – 4,15.

9. Дарья Михайличенко (Краснодарский край) – 4,00 (лучший результат в сезоне).

10. Полина Варавва (Омская область) – 4,00.

11. Аксана Гатауллина (Москва) – 4,00.

12. Ольга Алексеева (Санкт-Петербург) – 4,00.

13. Рената Тимофеева (Омская область) – 3,85.