15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полина Кнороз стала трёхкратной чемпионкой России в прыжках с шестом

Полина Кнороз стала трёхкратной чемпионкой России в прыжках с шестом
Комментарии

Легкоатлетка Полина Кнороз завоевала третье золото в прыжках с шестом на чемпионатах России, показав результат 4,80 м на турнире 2026 года. Кнороз также выигрывала первенство страны в 2023 и 2025 годах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки с шестом, женщины:

1. Полина Кнороз (Москва) – 4,80.

2. Татьяна Калинина (Москва) – 4,65 (лучший результат в сезоне).

3. Ирина Михайлова (Омская область) – 4,40.

4. Яна Слесаренко (Москва) – 4,30.

5. Ольга Павловец (Москва) – 4,30 (личный рекорд).

6. Христина Кононова (Санкт-Петербург) – 4,30.

7. Инна Гальчина (Омская область) – 4,15.

8. Ульяна Чуба (Ростовская область) – 4,15.

9. Дарья Михайличенко (Краснодарский край) – 4,00 (лучший результат в сезоне).

10. Полина Варавва (Омская область) – 4,00.

11. Аксана Гатауллина (Москва) – 4,00.

12. Ольга Алексеева (Санкт-Петербург) – 4,00.

13. Рената Тимофеева (Омская область) – 3,85.

Материалы по теме
Николай Орлов показал лучший результат в метании копья на ЧР
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android