Полина Кнороз стала трёхкратной чемпионкой России в прыжках с шестом

Легкоатлетка Полина Кнороз завоевала третье золото в прыжках с шестом на чемпионатах России, показав результат 4,80 м на турнире 2026 года. Кнороз также выигрывала первенство страны в 2023 и 2025 годах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки с шестом, женщины:
1. Полина Кнороз (Москва) – 4,80.
2. Татьяна Калинина (Москва) – 4,65 (лучший результат в сезоне).
3. Ирина Михайлова (Омская область) – 4,40.
4. Яна Слесаренко (Москва) – 4,30.
5. Ольга Павловец (Москва) – 4,30 (личный рекорд).
6. Христина Кононова (Санкт-Петербург) – 4,30.
7. Инна Гальчина (Омская область) – 4,15.
8. Ульяна Чуба (Ростовская область) – 4,15.
9. Дарья Михайличенко (Краснодарский край) – 4,00 (лучший результат в сезоне).
10. Полина Варавва (Омская область) – 4,00.
11. Аксана Гатауллина (Москва) – 4,00.
12. Ольга Алексеева (Санкт-Петербург) – 4,00.
13. Рената Тимофеева (Омская область) – 3,85.