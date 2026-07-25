Надежда Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту

Легкоатлетка Надежда Андрюхина выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате России — 2026. Спортсменка показала результат 1,96 метра.

Второй стала Мария Кочанова, преодолев высоту в 1,92 метра. Третье место заняла Кристина Королёва с результатом 1,89.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки в высоту, женщины:

1. Надежда Андрюхина (Краснодарский край) — 1,96.

2. Мария Кочанова (Брянская область) — 1,92.

3. Кристина Королёва (Липецкая область/Кемеровская область) — 1,89.

4.Татьяна Ермаченкова (Ленинградская область) — 1,89.

5. Наталья Спиридонова (Московская область/Псковская область) — 1,89.

6. Ксения Псаломщикова (Санкт-Петербург) — 1,83.

7. Полина Парфёненко (Кемеровская область) — 1,83.

8. Ева Менделеева (Республика Татарстан) — 1,79.