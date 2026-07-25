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Надежда Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту

Надежда Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту
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Легкоатлетка Надежда Андрюхина выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате России — 2026. Спортсменка показала результат 1,96 метра.

Второй стала Мария Кочанова, преодолев высоту в 1,92 метра. Третье место заняла Кристина Королёва с результатом 1,89.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки в высоту, женщины:

1. Надежда Андрюхина (Краснодарский край) — 1,96.
2. Мария Кочанова (Брянская область) — 1,92.
3. Кристина Королёва (Липецкая область/Кемеровская область) — 1,89.
4.Татьяна Ермаченкова (Ленинградская область) — 1,89.
5. Наталья Спиридонова (Московская область/Псковская область) — 1,89.
6. Ксения Псаломщикова (Санкт-Петербург) — 1,83.
7. Полина Парфёненко (Кемеровская область) — 1,83.
8. Ева Менделеева (Республика Татарстан) — 1,79.

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