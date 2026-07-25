Мария Ермакова стала первой в беге на 10 000 м на чемпионате России по лёгкой атлетике

Легкоатлетка Мария Ермакова, представляющая Новосибирскую область, завоевала золотую медаль чемпионата России в беге на 10000 метров. Она показала результат 33:26,97.

Второй к финишу прибежала Анна Мокина (Санкт-Петербург), показав время 33.29,98. Тройку замкнула спортсменка из Москвы Нина Бышкина (33.37,26).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 10000 м, женщины:

1. Мария Ермакова (Новосибирская область) — 33.26,97.

2. Анна Мокина (Санкт-Петербург) — 33.29,98.

3. Анна Бышкина (Москва) — 33.37,26.

4. Анна Минуллина (Челябинская область) — 33.37,26.

5. Дарья Шабунина (Москва) — 34.16,42.

6. Елена Зонова (Санкт-Петербург) — 34.16,54.

7. Анна Лахнова (Москва) — 34.21.27.

8. Ольга Киргизова (Чувашская Республика) — 34.22,11.