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Ричард Карапас выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Эвенепул — второй

Ричард Карапас выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Эвенепул — второй
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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас (EF Education – EasyPost) выиграл 20-й этап многодневки «Тур де Франс», проходивший от Ле-Бур-д’Уазан до Альп-д’Юэз (Франция). Карапас преодолел горный этап в 170,9 км за 4 часа 59 минут и 39 секунд.

Вторым стал бельгиец Ремко Эвенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe), который на финише отстал от Карапаса на 26 секунд. Третье место на этапе занял американский велогонщик Сепп Кусс (Visma – Lease a Bike) с отставанием в 31 секунду.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 20 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 72:53.44.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +6.26.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +9.42.
4. Поль Сейкс (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) +11.56.
5. Ленни Мартинес (Франция, Team Bahrain Victorious) +13.02.
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) +14.59.

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