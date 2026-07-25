Алексей Худяков показал лучший результат в метании диска на ЧР

Легкоатлет Алексей Худяков выиграл чемпионат России в метании диска с результатом 63,47 м.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Метание диска, мужчины:
1. Алексей Худяков (Московская область/Оренбургская область) – 63,47.
2. Александр Бабенко (Московская область/Брянская область) – 58,19 (личный рекорд).
3. Александр Лесной (Краснодарский край) – 56,98 (лучший результат в сезоне).
4. Глеб Сидорченко (Нижегородская область) – 56,95.
5. Семён Бородаев (Ставропольский край/Краснодарский край) – 55,58.
6. Егор Ларин (Москва) – 54,54.
7. Алексей Сысоев (Москва) – 54,48 (лучший результат в сезоне).
8. Александр Добренький (Московская область/Кабардино-Балкарская Республика) – 54,26.