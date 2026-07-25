Владимир Никитин — чемпион России в беге на 10 000 м

Легкоатлет Владимир Никитин стал чемпионом России в беге на 10 000 м, преодолев дистанцию за 28.26,65.

Вторым пришёл Сергей Шаров, установив свой личный рекорд – 29.12,21. Третье место занял Анатолий Рыбаков, также превзойдя свои прошлые результаты, – 29.12,98.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег 10000 м, мужчины:

1. Владимир Никитин (Московская область/Пермский край) – 28.26,65.

2. Сергей Шаров (Нижегородская область) – 29.12,21 (личный рекорд).

3. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) – 29.12,98 (личный рекорд).

4. Евгений Рыбаков (Кемеровская область) – 29.13,18 (личный рекорд).

5. Никита Павлов (Челябинская область) – 29.32,03 (личный рекорд).

6. Сергей Петров (Тверская область) – 30.01,08 (личный рекорд).