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21-й этап «Тур де Франс» сокращён на 44 км из-за лесных пожаров

21-й этап «Тур де Франс» сокращён на 44 км из-за лесных пожаров
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Заключительный этап «Тур де Франс» 2026 года пройдёт исключительно на территории Парижа из-за масштабных лесных пожаров в Жиронде, сообщает L'Équipe.

Первоначально этап был запланирован между Туари и Елисейскими полями с проездом через О-де-Сен. Теперь дистанция сокращена со 133 до 89 километров. Организаторы добавили две дополнительные петли на Елисейских полях к уже запланированным четырём, сохранив также три круга с подъёмом на Монмартр.

Причиной изменений стали сильные пожары в Жиронде, к северу от Леж-Кап-Ферре. Огонь уже уничтожил почти 20 тысяч гектаров леса, а более 140 тысяч человек были эвакуированы.

Завтра, 25 июля, гонщики соберутся на презентацию в Туари, а затем на автобусах отправятся в Париж, где старт будет дан уже с Елисейских полей — прямо с финишной черты.

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