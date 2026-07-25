Карстен Вархольм стал 27-кратным чемпионом Норвегии в беге на 400 метров с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм в 16-й раз выиграл национальный чемпионат на открытом воздухе. Этим результатом он довёл общее количество побед на летних и зимних чемпионатах Норвегии до 27.

В забеге на 400 метров с барьерами Вархольм показал время 47,14 секунды, опередив ближайшего преследователя более чем на 4 секунды.

Карстену Вархольму 30 лет. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в Токио и серебряным призёром Олимпиады-2024 в Париже. Также на его счету три победы на чемпионате мира по лёгкой атлетике (2017, 2019, 2023) и три чемпионства на первенстве Европы (2018, 2022, 2024).