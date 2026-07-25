«Я в ауте». Полина Кнороз — о своей победе на чемпионате России

Легкоатлетка Полина Кнороз прокомментировала свою победу в прыжках с шестом на чемпионате России в Екатеринбурге.

«Сегодня я сварилась в секторе, но 4,80 м взяла! Всем большое спасибо, но пока я в ауте», – написала Кнороз на своей странице в социальных сетях.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки с шестом, женщины:

1. Полина Кнороз (Москва) – 4,80.

2. Татьяна Калинина (Москва) – 4,65 (лучший результат в сезоне).

3. Ирина Михайлова (Омская область) – 4,40.

Победа на ЧР 2026 года стала для спортсменки третьей на первенствах страны: в 2023 и 2025 году Кнороз выиграла золото. Также Полина является двукратной чемпионкой России по прыжкам с шестом в помещении.