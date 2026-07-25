Велогонщик Эйнер Рубио врезался головой в машину сопровождения на этапе «Тур де Франс»

Колумбийский велогонщик Эйнер Рубио (Movistar Team) на 19-м этапе «Тур де Франс» врезался в машину сопровождения.

На подъёме на Альп-д'Юэз автомобиль резко затормозил из-за скопления болельщиков, которые помешали движению. Эйнер Рубио, ехавший в нескольких метрах за машиной, не успел среагировать и на полной скорости врезался головой в заднее стекло автомобиля.

«Эйнеру Рубио наложили около 20 швов на лицо после аварии, которая произошла с ним во время подъёма на Альп-д'Юэз. Его перевезут в больницу Гренобля, где проведут дополнительные обследования, чтобы определить степень травм», — сказано в пресс-релизе команды Movistar.