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Американский гимнаст упал с перекладины на Играх Содружества

Американский гимнаст упал с перекладины на Играх Содружества
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Американский гимнаст Габриэль Лэнгтон сорвался с перекладины во время выступления в командном турнире на Играх Содружества, проходящих в Глазго, Шотландия.

На месте Лэнгтону была оказана экстренная медицинская помощь, после чего спортсмен был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Игры Содружества — 2026 походят 23 июля по 2 августа. В программу вошли: баскетбол 3×3, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, бокс, трековый велоспорт, дзюдо, плавание, тяжёлая атлетика и парапауэрлифтинг. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 74 стран. Также на Играх Содружества есть программа соревнований для параатлетов.

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