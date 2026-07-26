Российские ватерполистки проиграли Австралии на Кубке мира и не получили путёвку на ЧМ

Женская сборная России по водному поло заняла четвёртое место на Кубке мира.

Российские ватерполистки уступили команде Австралии в матче за бронзовые медали турнира, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счётом 12:9 в пользу хозяек соревнований.

В финале Кубка мира сыграют сборные Испании и США.

По итогам турнира команды, занявшие первые три места, получат путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта 2027 года, который состоится в Будапеште. Отметим, что сборная России выступала на Кубке мира с национальным флагом и гимном. В апреле World Aquatics объявила о снятии всех ограничений для российских спортсменов.

Несмотря на поражение, шанс попасть на чемпионат мира у россиянок ещё остаётся. Они смогут это сделать через европейский отбор и следующий Кубок мира.