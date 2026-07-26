15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские ватерполистки проиграли Австралии на Кубке мира и не получили путёвку на ЧМ

Российские ватерполистки проиграли Австралии на Кубке мира и не получили путёвку на ЧМ
Комментарии

Женская сборная России по водному поло заняла четвёртое место на Кубке мира.

Российские ватерполистки уступили команде Австралии в матче за бронзовые медали турнира, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счётом 12:9 в пользу хозяек соревнований.

В финале Кубка мира сыграют сборные Испании и США.

По итогам турнира команды, занявшие первые три места, получат путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта 2027 года, который состоится в Будапеште. Отметим, что сборная России выступала на Кубке мира с национальным флагом и гимном. В апреле World Aquatics объявила о снятии всех ограничений для российских спортсменов.

Несмотря на поражение, шанс попасть на чемпионат мира у россиянок ещё остаётся. Они смогут это сделать через европейский отбор и следующий Кубок мира.

Материалы по теме
Российские ватерполистки проиграли Испании в серии пенальти в полуфинале Кубка мира — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android