В ФВВСР высказались о шансах российских ватерполисток отобраться на ОИ-2028

Спортивный директор по водному поло Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Штефан Маркоч рассказал, как будет проходить отбор российских ватерполисток на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, США.

«На чемпионат мира по результатам финальной стадии Кубка мира 2026 года отбираются три команды. Заняв четвёртое место, мы лишаемся такого шанса. Ближайший турнир для нашей женской сборной – отбор на Кубок мира 2027 года через первый дивизион, в котором будут участвовать восемь команд. Первые шесть команд из первого дивизиона отбираются в финальную стадию. Команда, занявшая в финальной стадии первое место, напрямую отбирается на Олимпийские игры», – приводит слова Маркоча ТАСС.

Россиянки заняли четвёртое место в финальной стадии Кубка мира в Австралии и не сумели автоматически отобраться на чемпионат мира 2027 года, являющийся квалификацией на Олимпиаду 2028 года.