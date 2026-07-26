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World Athletics ратифицировала восемь мировых рекордов

World Athletics ратифицировала восемь мировых рекордов
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Восемь мировых рекордов (семь среди взрослых и один среди юниоров U20), установленные в первые пять месяцев 2026 года, были ратифицированы World Athletics.

Список ратифицированных рекордов:

Мужчины, эстафета 4×800 м на короткой дорожке: США (Клей Пендер, Люк Хаузер, Лучано Фиоре, Шон Долан) – 7.10,29;

Мужчины, 400 м на короткой дорожке: Халеб Макрей (США) – 44,52;

Мужчины, прыжок с шестом: Арман Дюплантис (Швеция) – 6,31 м;

Мужчины, семиборье: Симон Эхаммер (Швейцария) – 6670 очков;

Мужчины, марафон: Себастьян Саве (Кения) – 1:59.30;

Женщины, 60 м с барьерами: Девинн Чарлтон (Багамские Острова) – 7,65;

Женщины, марафон (женский зачёт): Тигст Ассефа (Эфиопия) – 2:15.41;

Юниоры U20, метание копья (женщины): Янь Цзыи (Китай) – 71,74 м.

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