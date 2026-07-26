Гимнаста Лэнгтона, упавшего с перекладины на Играх Содружества, выписали из больницы

Британский гимнаст Габриэль Лэнгтон, накануне упавший с перекладины во время выступления на Играх Содружества в Глазго, выписан из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Великобритании у себя на странице в соцсети.

«Габриэль был ночью перевезён в больницу в качестве меры предосторожности и прошёл некоторые обследования, результаты которых позитивные. К счастью, ему удалось избежать серьёзных осложнений от травмы. Сегодня он будет выписан и вернётся в отель к команде.

Габриэль находится в бодром расположении духа и очень благодарит за множество писем с поддержкой и уход, оказанный медиками. Он с нетерпением ждёт воссоединения с командой, чтобы отпраздновать свою серебряную медаль», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации гимнастики Великобритании.