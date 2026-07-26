«Горжусь девушками». Главный тренер женской сборной по водному поло — об итогах КМ

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч заявил, что гордится своими подопечными, несмотря на отсутствие у команды медалей по итогам Кубка мира – 2026. Соревнования прошли в Австралии.

В полуфинале россиянки уступили Испании – основное время матча завершилось со счётом 10:10, в серии пенальти испанки оказались сильнее (5:3). 26 июля прошёл матч за третье место, в котором сборная России проиграла Австралии (9:12).

«Я горжусь девушками. Проигрывать, конечно, неприятно всегда. Мы нацелены на Олимпийские игры через два года. Мы будем становиться сильнее», – приводит слова Маркоча «Матч ТВ».