Капитан женской сборной по водному поло оценила результат команды после возвращения на КМ

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева заявила, что команда полностью выложилась в борьбе на Кубке мира — 2026, несмотря на отсутствие медалей. Российская сборная заняла четвёртое место по итогам соревнований, спортсменки выступали под флагом страны.

«Я понимаю прекрасно, что проигрывать никто не любит, это приятно не бывает, но я не могу назвать ни секунды, в которую мы бы не отдавались полностью. На концовку не хватило, это можно понять — каждая игра была непростая, даже, наверное, больше в эмоциональном плане, не только в физическом. Команда Австралии для нас вдвойне новая, это другая игра, к которой надо привыкнуть физически тоже.

Считаю, это был хороший старт, хорошее начало после долгого перерыва, Проигрывать не бывает сладко, нужно сделать выводы и идти вперёд. Всё будет хорошо, у нас хороший состав, хорошая команда. Нужна практика», – приводит слова Прокофьевой «Матч ТВ».