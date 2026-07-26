Вратарь женской сборной по водному поло позитивно оценила итоги Кубка мира — 2026

Вратарь женской сборной России по водному поло Диана Хамраева позитивно оценила результат Кубка мира – 2026 для команды. Россиянки по итогам соревнований заняли четвёртое место.

«Сегодня многое не получалось, не удалось справиться с самими собой, но в целом провели турнир хорошо. Я хочу поблагодарить девочек, всю команду, мы выкладывались и бились до последнего. Нам нужно ещё поработать, чтобы добиваться более высоких результатов. Я горжусь тем, что у нас получилось. Не стоит расстраиваться, хотя хочется, но у нас будет время прийти в себя и с новыми силами показывать себя только с лучшей стороны», – приводит слова Хамраевой ТАСС.