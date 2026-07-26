Полина Кнороз заявила, что ожидания болельщиков приносят ей дискомфорт

Трёхкратная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, что ожидания от болельщиков приносят ей дискомфорт.

«Я чувствую ужасное давление от того, что от меня все ждут прыжка на пять метров. Все меня поддерживают и желают, чтобы я прыгнула на такую высоту. Это очень сильно давит, у меня остаётся ощущение, что как бы я ни прыгала, но если это высота не пять метров, то это плохо. Поэтому не надо мне этого желать. Просто говорите: «Полина, ты – молодец», сколько бы я ни прыгнула», – приводит слова Кнороз ТАСС.

Вчера, 25 июля, Полина Кнороз на чемпионате России взяла высоту 4,80 м, что принесло ей третье золото первенства страны. Также спортсменка является двукратной чемпионкой России в прыжках с шестом в закрытом помещении.