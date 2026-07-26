«Невозможно выступать». Кнороз — о погодных условиях на ЧР в Екатеринбурге

Российская легкоатлетка Полина Кнороз рассказала, что из-за жары плохо себя чувствовала во время выступления на чемпионате России — 2026 в Екатеринбурге.

«Хотелось ещё попрыгать, но, честно, я очень устала и выдохлась из-за жары. Невозможно выступать в таких условиях, мне по крайней мере, потому что я коренная петербурженка. Для меня 30 градусов жары — это такой рубеж, когда я почти теряю сознание. И мне было очень тяжело собраться даже на те высоты, которые я уже взяла. Когда я не взяла 4,55 м в первой попытке, то вполне допускала для себя, что могу дальше не пройти, настолько у меня не было сил. Но в итоге как-то вырулила на первое место.

4,80 м — тоже хорошая высота, и я рада, что я выхожу на эту высоту, на стабильный уровень, а стабильность — это признак мастерства. Лучше постепенно добираться до высоких результатов, чем один раз где-то стрельнуть, а потом провалиться в такую яму, из которой ты годами потом выбираешься и никак не выберешься. Лучше я буду стабильно прыгать на 4,80 м. Потом на 4,90 м и так далее», – приводит слова Кнороз ТАСС.

Вчера, 25 июля, Кнороз стала чемпионкой страны в третий раз.