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Энди Диас Эрнандес показал лучший результат сезона в мире на чемпионате Италии

Энди Диас Эрнандес показал лучший результат сезона в мире на чемпионате Италии
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Двукратный чемпион мира в помещении итальянец Энди Диас Эрнандес выиграл чемпионат Италии — 2026 в соревнованиях по тройному прыжку. Его результат — 17,87 м – стал лучшим результатом сезона в мире, личным рекордом спортсмена и новым национальным рекордом Италии. Предыдущий рекорд Италии принадлежал самому Эрнандесу — 17,75 м, который он установил в 2023 году.

Мировой рекорд в тройном прыжке у мужчин – 18,29 м. Его установил британский легкоатлет Джонатан Эдвардс 7 августа 1995 года на чемпионате мира в Гётеборге, Швеция.

У женщин мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит представительнице Венесуэлы Юлимар Рохас, которая на Олимпийских играх 2020 года в Токио прыгнула на 15,67 м.

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