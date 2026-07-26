Российские шпажисты не смогли дойти до полуфинала ЧМ по фехтованию — 2026

Ни один российский шпажист не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2026 по фехтованию. Наилучшим результатом среди россиян стал выход Дмитрия Швелидзе в четвертьфинал, где он уступил швейцарцу Лукашу Малькотти (11:12).

Дмитрий Гусев завершил борьбу на соревнованиях в 1/16 финала, Кирилл Онищук и Георгий Бруев выбыли на стадии квалификации.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.