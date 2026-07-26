Яна Егорян выбыла в 1/16 финала ЧМ-2026 по фехтованию в соревновании саблисток

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по фехтованию российская саблистка Яна Егорян на чемпионате мира – 2026 выбыла из борьбы на этапе 1/16 финала. На этой стадии соревнований она уступила француженке Манон Апити со счётом 12:15.

На прошлом чемпионате мира Егорян выиграла золотую медаль, в минувшем июне на европейском первенстве стала серебряным призёром в личном зачёте и победителем командного турнира.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.