15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ни одна российская саблистка не дошла до полуфинала ЧМ-2026 по фехтованию

Ни одна российская саблистка не дошла до полуфинала ЧМ-2026 по фехтованию
Комментарии

Российские саблистки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2026 по фехтованию. Наилучшим результатом среди россиянок стал выход Алины Михайловой в четвертьфинал, где она уступила венгерке Шугар Катинке Баттаи с результатом 11:15.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила на соревнованиях борьбу на стадии 1/16 финала. Ольга Никитина и Александра Михайлова выбыли в 1/32 финала.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.

Материалы по теме
Сборная России по фехтованию наконец-то выступает с флагом. Ждём исторической победы!
Сборная России по фехтованию наконец-то выступает с флагом. Ждём исторической победы!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android