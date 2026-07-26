Ни одна российская саблистка не дошла до полуфинала ЧМ-2026 по фехтованию

Российские саблистки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2026 по фехтованию. Наилучшим результатом среди россиянок стал выход Алины Михайловой в четвертьфинал, где она уступила венгерке Шугар Катинке Баттаи с результатом 11:15.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила на соревнованиях борьбу на стадии 1/16 финала. Ольга Никитина и Александра Михайлова выбыли в 1/32 финала.

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял все ограничения с российских спортсменов. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны. В июне российская сборная заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы.