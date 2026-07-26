Матвей Потапов занял третье место на Кубке мира по пулевой стрельбе

Российский стрелок Матвей Потапов выиграл бронзу в финале олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» на Кубке мира по пулевой стрельбе в Китае, набрав 349,9 балла.

Первым стал представитель Китая Чанхун Чжан, установивший мировой рекорд – 363 балла. Серебряную медаль забрал венгр Иштван Пени (361,7).

На Кубке мира по пулевой стрельбе российские спортсмены выступают без российского флага и гимна — в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отстранила российских и белорусских спортсменов 1 марта 2022 года, а в декабре 2023 года начала допускать атлетов в нейтральном статусе.