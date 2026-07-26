Томас Чеккон рассказал о встрече с Синнером и просмотре финала «РГ» с участием Коболли

Чемпион Олимпийских игр в Париже итальянский пловец Томас Чеккон рассказал о впечатлениях от встречи с лидером рейтинга АТР Янником Синнером, а также о том, что смотрел финал «Ролан Гаррос» — 2026 с участием своего соотечественника Флавио Коболли.

– Вы следите за Янником Синнером?

– Я встретил его в ноябре на Итоговом турнире ATP. С удовольствием бы встретился с ним снова. Он очень умный человек и невероятно увлечён своим делом.

– Следили за Коболли на «Ролан Гаррос»?

– Да. Я пытался посмотреть его финальный матч, который начался за полтора часа до одного из моих заплывов, – цитирует Чеккона La Gazetta dello Sport.