Видео: Ремко Эвенепул станцевал под Майкла Джексона в автобусе

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул исполнил танец Майкла Джексона в командном автобусе по дороге на последний этап многодневки «Тур де Франс».

Последний 21-й этап «Тур де Франс» пройдёт сегодня, 26 июля, исключительно на территории Парижа. Маршрут гонки сокращён на 44 км (со 133 до 89 км) из-за масштабных лесных пожаров в Жиронде, по местностям которого изначально пролегал маршрут.

В генеральной классификации многодневки «Тур де Франс» Ремко Эвенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe) занимает второе место, уступая лидеру словенскому велогонщику Тадею Погачару (UAE Team Emirates – XRG) 6 минут и 26 секунд.