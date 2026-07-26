Олимпийский чемпион по плаванию Томас Чеккон рассказал, почему не стал теннисистом

Чемпион Олимпийских игр в Париже итальянский пловец Томас Чеккон рассказал, почему бросил занятия теннисом в детстве.

– Вы же тоже играли в теннис в детстве.

– Да, но было слишком жарко, и я не выносил солнца. Поэтому мы с братом Ефремом оказались в бассейне. Теннис — это индивидуальный вид спорта, как и плавание. Если ты совершаешь ошибку, это твоя вина; если ты побеждаешь, это твоя заслуга. Иногда думаю о том, что бы случилось, если бы я стал теннисистом, особенно ради денег. Но не могу жаловаться на свою ситуацию, — приводит слова Чеккона La Gazzetta dello Sport.

На Олимпиаде-2024 Чеккон выиграл золото в заплыве на 100 м на спине с результатом 52 секунды.