«Задача — побороться с собой, волнением, секундомером». Пригода — о целях на ЧЕ-2026

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал о целях на ближайший чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже и о подготовке к нему.

«Знаете, брасс – такой стиль плавания, что здесь будет неправильно кого-то выделять. Даже последний олимпийский финал на дистанции 100 метров показал, что априори спортсменов, которые на голову выше, не бывает. Задача в заплывах будет максимально простой – побороться с собой, со своим волнением, своим секундомером. Конечно, держать на прицеле рядом плывущих соперников, но не отдавать им предпочтения. В эпоху, когда условно Адам Пити был на голову выше, было всё то же самое, но он был на корпус впереди всех. Остальные были плюс-минус равны, никто никого не выделял, призёры всегда были разными, всегда менялись.

Подготовка имела несколько иной характер в связи с тем, что отбор был смещён на июнь. Но даже в этих условиях была проделана качественная работа. Признаюсь, было не без ошибок, их только предстоит исправить, потому что осталось два года. Конечно, к олимпийскому сезону нужно подойти в полной готовности и идти полностью без ошибок. Но мы с тренером работаем на совесть, стараемся как можно больше мелочей учитывать, как можно меньше ошибок допускать. Что посеем, то и пожнём, сейчас занимаемся тем, что сеем», – приводит слова Пригоды ТАСС.